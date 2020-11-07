أخبار ريال مدريد | مدرب منتخب بلجيكا يتجاهل ظروف هازارد ويستدعيه للتوقف الدولي القادم

وجه المدير الفني لمنتخب بلجيكا “روبرتو مارتينيز” الدعوة إلى جناح ريال مدريد إيدين هازارد للإنضمام إلى تشكيلة بلجيكا لمبارتي إنجلترا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية منتصف هذا الشهر.

وغاب نجم ريال مدريد عن فترة التوقف الدولية في سبتمبر الماضي بعد تأخر تعافيه من إصابة في ربلة الساق لكنه عاد لتوه إلى اللعب مع فريق زين الدين زيدان في مبارتين متتالية ضد هويسكا وإنتر ميلانو في الأسبوع الماضي.

وسجل هازارد في الفوز 4-1 على هويسكا قبل أن ينسحب بعد 65 دقيقة ضد فريق الإنتر ومن المتوقع أن يلعب ضد فالنسيا في نهاية هذا الأسبوع قبل الانضمام لبلجيكا في آخر توقف دولي لهذا العام.

وأكد مدرب منتخب بلجيكا “روبرتو مارتينيز” أنه غير مهتم بعدم لعب هازارد لمباراة الإنتر بأكملها، وأصر على أن الإشارات تبدو جيدة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

وقال مارتينيز : “كان هازارد إيجابياً للغاية عند عودته، فقد لعب مباراتين بالفعل مع ريال مدريد وكان يشعر بشعور جيد للغاية. نحن نتطلع إلى استمراره في التقدم ولعب الدقائق ونتطلع إلى الترحيب به”.

ووجه مارتينيز أيضًا الدعوة إلى حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.

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