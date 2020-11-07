رئاسة برشلونة | توني فريكسا: سنجدد عقد ميسي ولكن بشرط

اعترف المرشح لرئاسة برشلونة “توني فريسكا” أن قائد النادي ليونيل ميسي سيضطر إلى خفض راتبه الحالي في النادي من أجل تجديد عقده مع النادي في حال فوزه بالرئاسة.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني في نهاية الموسم الحالي وسيكون له الحرية في التفاوض على الشروط الشخصية مع أي نادي اعتبارًا من 1 يناير إذا لم يجدد قبل هذا التاريخ.

وأوضح فريكسا عن موضوع ميسي:”مع ليو سنتحدث بهدوء وجهاً لوجه حول ما هو الأفضل لبرشلونة وبالطبع بالنسبة له”

وأضاف: “تمامًا كما هو الحال مع جميع اللاعبين الذين لديهم تجديد قادم، سنقدم عرضًا ولكن بالطبع لن نكون قادرين على دفع نفس القيمة الموجودة في عقودهم في الوقت الحالي”.

وأشار فريكسا إلى الجدل الذي كان بين ميسي والرئيس السابق جوسيب بارتوميو نهاية الموسم الماضي حيث قال: “ليس عليك إقناع ميسي بوعود كاذبة، عليك أن تنظر في عينيه وتتحدث لتعرف ما يريد وما يريده برشلونة. نعتقد أن ميسي لا يزال لديه الكثير ليقدمه لنا”.

وسيطرت على أخبار برشلونة مطالب ميسي بمغادرة النادي في نهاية الموسم الماضي، ومستقبله في النادي بعد الموسم الحالي غير واضح حتى الآن.

وتركت استقالة رئيس النادي السابق “جوسيب ماريا بارتوميو” فراغًا في السلطة بشأن كيفية التعامل مع تمديد العقود، حيث من غير المرجح أن يتفاوض الرئيس المؤقت “كارلوس توسكيتس” على مثل هذه الخطوة المهمة في فترة إقامته القصيرة.

وقال توسكيتس في وقت سابق إن الانتخابات الرئاسية للنادي من المحتمل أن تُجرى في يناير، وأضاف “سندعوا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن طالما تسمح الظروف الصحية والقيود بإجرائها “.

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