زيدان يطمئن جماهير ريال مدريد على هازار وكاسيميرو 

طمأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عشاق بطل الدوري الإسباني على البلجيكي هازار والبرازيلي كاسيميرو عقب إعلان إصابة كل منهما بفيروس كورونا.

وأعلن ريال مدريد السبت إصابة هازار وكاسيميرو بفيروس كورونا المستجد: "نتيجة الاختبارات التي خضع لها اللاعبين جاءت إيجابية، جميع زملائهما وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذين كانوا على تماس مباشر معهم تمّ اختبارهم سلبياً".

وقال زيدان في مؤتمره الصحافي عشية مباراة ريال مدريد وفالنسيا: "هما بخير، ليسوا سعداء بما حدث، لكنهم ذهنياً بخير، وبدنياً أيضاً".

وأضاف: "كاسي (كاسيميرو) لديه بعض الأعراض ولكن في هذا الوضع الصعب إنهما على ما يرام، تركت لهما رسالة، وسأتحدث إليهما مرة أخرى في وقت لاحقطز

وأكمل: "هذا شيء يمكن أن يحدث، وعلينا أن نقبله (...) نواصل العمل كفريق، لأننا نستمد القوة من المجموعة، هناك أشياء أسوأ تحدث، وهناك أشخاص يمرون بحالات أسوأ من هذه بكثير".

وسيتحتم على هازار وكاسيميرو البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل ثم الحصول على اختبار سلبي لكي يتمكنا من الانضمام لمنتخبي بلادهما في فترة الاستراحة الدولية.