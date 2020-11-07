الامارات | رونالدينيو يحدد أسماء 3 نجوم يتفوقون على ليونيل ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يحدد أسماء 3 نجوم يتفوقون على ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض أسطورة الكرة البرازيلية، وأحد النجوم التاريخيين لفريق برشلونة، رونالدينيو الإقرار بأن نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الأفضل في تاريخ اللعبة. وقال في تصريح صحافي لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن ليو هو بين الأفضل ولاعب رائع، لكنه ليس الأفضل.

وحدد رونالدينيو ثلاثة لاعبين من أساطير اللعبة، قال إنهم يتفوقون على ليونيل ميسي، وهم: دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو (البرازيلي). وقال إن هؤلاء الثلاثة هم أفضل بكثير منه ومن ميسي.

وأوضح رونالدينيو: حين يكون لديك مارادونا وبيليه ورونالدو، من الصعب أن تتحدث عن أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، ما أستطيع قوله أنه الافضل في الفترة الحالية فقط".

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