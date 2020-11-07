شكرا لقرائتكم خبر عن نادي جمهورية شبين يجري التحاليل الطبية علي الفريق الأول لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجري اليوم الفريق الاول لكرة القدم بنادى جمهورية شبين كافة التحاليل الطبية الخاصة بفيرس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل وذلك استعدادًا للموسم الجديد. وتمت هذه الإجراءات الطبية تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة دكتور مجدي جاب الله، طبيب النادي، وكابتن محمد خيره ويعاونهم كابتن احمد عباس وكابتن صفوت كامل اخصائي إصابات الملاعب. وجاري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لفيرس كورونا حسب تعليمات اتحاد الكرة بعمل ملف طبي لكل لاعب. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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