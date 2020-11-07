شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين وزارة الرياضة و«الجنايني» بسبب المنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتحفظ وزارة الشباب والرياضة على قرار اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشان رغبتهم بحضور الجماهير لمباراتي المنتخب الأولمبي أمام كوريا الجنوبية والبرازيلى يومي 12 و17 من الشهر الجاري، حيث يرغب «الجنايني» واللجنة الخماسية في اقامة المباراتين بحضور جماهير وهو ما ترفضه الوزارة .

واعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة جميع المباريات بدون حضور جماهيري سواء للمنتخب أو الفرق المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا، وهو الأمر الذي جدد الأزمة بين اللجنة الخماسية وبين وزارة الرياضة خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر بارز داخل الوزارة إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اشترط موافقة الجهات الأمنية واللجنة العليا المشكلة من رئاسة الوزراء لمتابعة فيروس كورونا للسماح بحضور أي جماهير في أي مناسبات رياضية.