شكرا لقرائتكم خبر عن طلب خاص من «موسيماني» لإدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بطلب خاص لإدارة ناديه فيما يخص لاعبي الفريق الشباب، إذ أكد رغبته في عدم بيعهم.
وطالب «موسيماني» الإدارة بعدم بيع شباب الفريق، والذي يراهم خامة طيبة يمكن الاستفادة منهم في المستقبل، حيث أكد تفضيله فكرة إعارتهم من أجل المشاركة واكتساب الخبرة قبل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء.
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