شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل ثنائي هجومه.. وهذا موقف «سيرينو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر النادي الأهلي على رحيل ثنائي هجومه جيرالدو وأليو بادجي، فيما ينتظر أن يغادر الأول خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إفساح الطريق لقيد بدر بنون، المدافع المغربي الذي سينضم للفريق قادمًا من الرجاء المغربي.
وعلى الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الجنوب أفريقي صن داونز مستمرة من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني سيرينو.
وتتوقف الصفقة حاليًا على التوصل لاتفاق على التفاصيل المالية، سواء القيمة أو طريقة الدفع.
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