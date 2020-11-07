شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب عودة «سيسيه» للزمالك في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي جايمي باتشيكو، المدير الفي للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تمسكه بعودة رزاق سيسيه، لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.
وشدد «باتشيكو»، على رفضه فكرة تجديد اعارة سيسيه للاتحاد، مبديًا إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية للاعب.
وسيحسم مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضي منصور، مصير اللاعب، خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأن «سيسيه» تلقه عدد من العروض المغرية.
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