شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سموحة علي ردار «باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل حسام حسن، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي سموحة، بؤرة اهتمام جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك.

ويسعي «باتشيكو»، للتعاقد مع رأس حربة مميز، بداية من الموسم الجديد، تحسبًا لرحيل مصطفي محمد، في نهاية الموسم.

وتلقي مصطفي محمد، وعد من مرتضي منصور، رئيس النادي، بالموافقة على رحيله حال الفوز بالبطولة الأفريقية.