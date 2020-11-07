شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عمومية اتحاد اليد بحضور 54 نادٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد، والتي انعقدت عصر السبت. وحضر للجمعية العمومية 54 ناد من أصل 71 ناد يحق لهم الحضور والتصويت. ووجه مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، للحضور لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة باللعبة. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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