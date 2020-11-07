شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكر مؤمن زكريا لمشاركته في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مدار يومين، مشيرًا إلى أن «زكريا» نموذج ايجابي للشباب ويحتذى به.

وأعرب «صبحي» عن خالص أمنياته بشفاء نجم مصر والنادي الاهلي وعودته للملاعب مره أخرى، مؤكدًا على استمرار الوزارة في تقديم كافة أنواع الدعم للاعب مؤمن زكريا.

وفي المقابل، وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتًا إلى أن التصويت في الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبًا الشباب بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات.

وأدلى «زكريا» بصوته في لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وذلك في أول ساعات الاقتراع، وسط استقبال حافل من الناخبين والمتواجدين حول اللجنة والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه، متوجهاً بالشكر لكل من ساعده في أزمته.