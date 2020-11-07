«موسيماني» يرفض طلب أكرم توفيق ويدفعه للرحيل عن الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي والعائد من فترة إعارة قضاها في صفوف نادي الجونة، من المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيماني ضمان اللعب بشكل أساسي مع المارد الأحمر.
ويخشى «توفيق»، الذي حظى بمركز أساسي في صفوف الجونة، من الابتعاد عن الملعب ما يهدد حظوظه في المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.
ومن جانبه، أكد «موسيماني» أنه لا يستطيع تقديم وعدًا لأي لاعب بالمشاركة بشكل أساسي، إذ أن الملعب دائمًا هو الفاصل في اختياراته، مشيرًا إلى أنه ربما يمكن إرسال «توفيق» في إعارة جديدة لمدة موسم يحقق خلاله هدفه ثم النظر في أمره مجددًا.
ومن جانبه، دخل نادي الإسماعيلي في الصورة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع مجلسي إدارة الناديين في الوقت الراهن.
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