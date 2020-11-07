شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يجهز حازم إمام للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على الدفع بحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، في مواجهة نادي مصر، والمقررة يوم 21 من نوفمبر الجاري، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويسعي «باتشيكو»، لتجهيز حازم إمام، وإكسابه حساسية المباريات، بداية من تلك المواجهة، لتجهيز اللاعب، للمشاركة أمام الأهلي، في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي، المقررة يوم 27 من نوفمبر الجاري، خصوصًا وأن «إمام»، من العناصر التي يعول عليها «باتشيكو»، الكثير في تلك المواجهة، نظرًا لخبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات.

وغاب «إمام»، عن المشاركة مع الزمالك، خلال المواجهات الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الفريق طوال الفترة المنقضية، إلا أن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها، أكدت تماثله للشفاء من الإصابة، فضلًا عن اجتيازه الاختبار الفني الذي خضع له.