شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يرفض الحديث عن أزمة الشارة: «عندنا الأهم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التعليق على الأزمة التي تجددت بسبب شارة القيادة وقال للمقربين منه ان الوقت لا يسمح حاليًا للدخول في أزمة جديدة بسبب الشارة خصوصًا وأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيريتين في مشوار المنتخب بالتصفيات الأفريقية ويجب تكاتف الجميع حول المنتخب وتحقيق أول فوز في المجموعة.
ويستعد المنتخب الوطني الاول ملاقاة منتخب توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقبلة.
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