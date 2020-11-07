شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول ثلاثي إنجلترا لمعسكر المنتخب استعدادًا لتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد وصول الثلاثي الدولى محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد النني إلى القاهرة، بعد غد الاثنين، بعد خوض مبارياتهم بالدوري الانجليزي، لينضموا بذلك لباقي زملائهم بالمعسكر، حيث سبقهم، أمس، سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وطارق حامد ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو.

ويستعد المنتخب الوطني الأول ملاقاة منتخب توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقبلة.