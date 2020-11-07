الأهلي والزمالك يطلبان من اتحاد الكرة السماح بحضور الجمهور نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب ناديا الأهلي والزمالك من اتحاد الكرة السماح بحضور عدد من الجماهير لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري، على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية.
ومن المنتظر أن يطرح اتحاد الكرة طلب الناديين على الجهات الأمنية لاستطلاع إمكانية تنفيذه من عدمه.
ويأمل الناديان أن يسمح الأمن بحضور عدد من الجماهير حتى وإن لم يتعدى الـ 5 آلاف مشجع لكل فريق، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والمسافات الآمنة.
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