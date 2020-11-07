شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يوجه الشكر لمؤمن زكريا على مشاركته في انتخابات مجلس النواب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار يومين، وذلك خلال اتصال هاتفى مع اللاعب، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب و يحتذى به، وأعرب صبحي عن خالص أمنياته بشفاء نجم مصر والنادي الاهلي وعودته للملاعب مره اخرى، مؤكدا على استمرار الوزارة في تقديم كافة انواع الدعم للاعب مؤمن زكريا.

وفي المقابل وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتا الى أن التصويت فى الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبا الشباب بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات.

وأدلى زكريا بصوته فى لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة وذلك فى أول ساعات الاقتراع وسط استقبال حافل من الناخبين والمتواجدين حول اللجنة والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه، متوجها بالشكر لكل من ساعده فى أزمته.



مؤمن زكريا (1)



مؤمن زكريا (2)



مؤمن زكريا (3)



مؤمن زكريا (4)

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".