شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر تأجيل تحويل 4 مليون جنيه لفايلر بسبب عدم الإنتهاء من كشف المكافآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي تأجيل تحويل مبلغ 450 ألأف دولار للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق لنهاية شهر نوفمبر الجاري بسبب عدم الإنتهاء من كشف مكافآت الدوري وعدم وجود سيولة كافية لصرف مكافأة الدوري للجميع في النادي الاهلي ويقوم مسئولو القلعة الحمراء بتجهيز مبلغ الـ450 ألف دولار خلال الأيام المقبلة لتجهيزها للسويسرى رينيه فايلر الذى إنتهى السبت الماضي بشكل رسمى بنهاية مباراة طلائع الجيش حيث حسم الأهلى مسابقة الدورى قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع رينيه فايلر ، الذى رحل عن النادى بسبب الخلاف حول بعض بنود التجديد على تحويل مكافأته الخاصة ببطولة الدورى عقب انتهاء البطولة، وحصل رينيه فايلر على جميع مستحقاته لدى الأهلى، بما فيها راتب آخر شهر له قبل الرحيل عن النادى، وتم الاتفاق معه عل تحويل مكافأة الدورى بعد انتهاء البطولة رسمياً .

وسيقوم مسئولو القلعة الحمراء بتحويل المكافأة "راتب شهرين" بواقع 450 ألف دولار أى ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصرى.