مصدر لمصراوي: محمد نجيب يوقع لـ "البنك الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، إن محمد نجيب لاعب الجونة وقع لصالحهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن نجيب وقع لنادي البنك الأهلي لمدة موسمين ولا يوجد مانع لدى الجونة في بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن محمد نجيب يتبقى في عقده مع نادي الجونة موسم واحد لذا لا يحق له الرحيل لأي نادِ آخر دون موافقة ناديه.

وأتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن نجيب يرغب في الرحيل عن الجونة خلال الفترة المقبلة وينتظر إنهاء التفاوض بين الناديين.

ويُعد موسم 2020/2021 هو الأول لنادي البنك الأهلي في الدوري الممتاز؛ حيث سيقوده فنياً المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، محمد يوسف.