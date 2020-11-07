الإسماعيلي يقترب من ضم عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر في فريق الانتاج الحربي، أن إدارة النادي وافقت على بيع عقد حارس مرمى الفريق عامر عامر إلى النادي الإسماعيلي.

وقال مصدر في الانتاج من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن الحارس أبلغ ناديه بالرغبة في الانتاج إلى النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

المصدر نفسه شدد أن المفاوضات تسير بشكل جيد ويتبقى وضع الرتوش الأخيرة قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

واختتم المصدر أن الصفقة ستكون بمقابل مادي فقط ولن يكون هناك أي تبادل بين الناديين.