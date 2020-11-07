مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين في الشوط الأول أمام إيفرتون

انتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بيرنارد التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعدما أرسل بيكفورد كرة طولية روضها كالفيرت لوين عىل حدود منطقة

الجزاء وستقبلها بيرنارد وصوب كرة على يمين دي خيا.

ولم يمر على هدف بيرنارد لفريق إيفرتون إلا دقائق، ويسجل برونو فيرنانديش هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد

عرضية متقنة من لوك شاو ظهيلر أيسر الشياطين الحمر.

قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 32 من كرة رأسية أرسلها له برونو فيرنانديش، ليعتلي كين مدافع إيفرتون ويضعها برأسه داخل شباط بيكفورد.

ويحتل إيفرتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.