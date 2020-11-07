مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر رابط يلا شوت اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس barcelona vs real betis بث مباشر اليوم بتاريخ 07-11-2020 في الدوري الاسباني ، يستضيف برشلونة مباراة الاسبوع التاسع في الدوري الاسباني للموسم الحالي من امام خصمه فريق ريال بيتيس في المواجهة التي سوف تقام على ارضية ملعب كامب نو مستقبل عليه مواجهة اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر نادي برشلونة وهو الذى يبحث فيها عن الانتصار الاول له في الدوري الاسباني بعد اربع مباريات علي التوالي بدون تحقيق الفوز ، ومواجهة اليوم في الذهاب من النصف الاول للدوري الاسباني لا بديل فيها عن الانتصار لبرشلونة ، وسوف تبدا اليوم السبت مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام الساعة السادسه وربع مساءا بتوقيت

السعودية والساعة الخامسه وربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

برشلونة في الموسم الحالي يعاني كثيرا في الدوري الاسباني وذلك بعد ان لعب الفريق 6 مباريات وحقق الفريق الانتصار في مباريتين فقط والتي كانت في بداية الدوري الاسباني للموسم الحالي ، بعد ذلك تعادل الفريق في مباريتين وقد خسر في مباريتين ايضا وهو يعاني كثير على مستوي الدوري وهو على ملعبه لا بديل على الثلاث نقاط مع العلم انه في الجولة الماضيه على ملعبه تعادل من امام خصمه فريق الافيس ، ولكن برشلونة علي المستوي الاوربي في دوري ابطال

اوروبا يحقق اداء اكثر من رائع بالفوز في اول ثلاث مباريات على التوالي وتصدر المجموعة.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

على الجانب الاخر يدخل فريق ريال بيتيس هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 12 نقطة وذلك بعد ان لعب الفريق 8 مباريات وحقق الانتصار في اربع مباريات وقد خسر الفريق في اربع مباريات ايضا واخر مباراة لعبها نادي ريال بيتيس قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق التشية والتي حقق الانتصار فيها علي ارضية ملعبه في الجولة الثامنه والتي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، وسوف تنقل اليوم السبت مباراة برشلونة وريال بيتيس على قناة بي ان سبورت الثالثه.