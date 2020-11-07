بدايه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدراجات

انطلقت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الدراحات برئاسةالدكتور وجيه عزام بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر وذلك لمناقشة ميزانية الاتحاد وخطة النشاط.

ومن جانبه أكد الدكتور وجيه عزام ، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي. نصر وذلك لمناقشة ميزانية الاتحاد وخطة النشاط.ومن جانبه أكد الدكتور وجيه عزام ، أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.

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