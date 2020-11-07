وزير الرياضة والانتاج الحربي يفتتحان ملاعب نجيل صناعي بـ الهايكستيب

يفتتح وزير الشباب والرياضة ووزير الانتاج الحربي ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين CAPTEX، غدا الأحد بمقر شركة النجيل الصناعي على طريق جوزيف تيتو

وستقام مباراة كرة قدم استعراضية على هامش الافتتاحات بحضور السادة الوزراء في الساعة العاشرة صباحا . الأحد بمقر شركة النجيل الصناعي على طريق جوزيف تيتوالهايكستيب داخل مصنع 81 الحربي.وستقام مباراة كرة قدم استعراضية على هامش الافتتاحات بحضور السادة الوزراء في الساعة العاشرة صباحا .

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