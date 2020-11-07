مانشستر يونايتد يسجل الهدف الثاني أمام إيفرتون

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-1، خلال المباراة الجارية حاليًا على ملعب "جوديسون بارك"، ضمنالجولة الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
سجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدف
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