مانشستر يونايتد يسجل الهدف الثاني أمام إيفرتون

تقدم مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-1، خلال المباراة الجارية حاليًا على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن

الجولة الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".

سجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد هدف

التقدم للشياطين الحُمر في الدقيقة 32 ، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد ، قام برونو فيرنانديز بإرسال كرة عرضية طولية ، مرت إلى شباك إيفرتون، وسكنتها.