فيرنانديز يسجل التعادل لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون

سجل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، هدف التعادل ، لتصبح النتيجة 1-1، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا، على

ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الـثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

قام برونو فيرنانديز بتسجيل هدف التعادل أمام إيفرتون في الدقيقة 25، بعد كرة عرضية من لوك شو ، قام فيرنانديز بضرب الكرة رأسية داخل الشباك.