إنتر يرغب في التعاقد مع ظهير برشلونة

يرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وزعمت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جونيور فيربو ظهير أيسر فريق برشلونة الإسباني، أبرز الأسماء المرحشة للانتقال إلى إنتر ميلان، في الشتاء المقبل.

وكان فيربو قريبًا من الانتقال إلى إنت في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تنجح بين الناديين.

وأكدت الصحيفة أن إنتر سيعود للمفاوضات مع برشلونة للحصول على خدمات فيربو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.