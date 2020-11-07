تشكيل تشيلسي المتوقع أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة الثامنة من الدروي الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".

يدرس فرانك لامبارد مدرب تشيلسي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: رييس جيمس، كورت زوما، ثياجو سيلفا،

بن تشيلويل

في خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيهو، ماوسن مونت

في الهجوم: حكيم زياش، تامي أبراهام، تيمو فيرنر

يحتل تشليسي المركز السابع برصيد 12 نقطة حتى الآن، فيما يتذيل شيفيلد يونايتد جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.