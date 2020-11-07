تشكيل تشيلسي المتوقع أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة الثامنة من الدروي الإنجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
يدرس فرانك لامبارد مدرب تشيلسيتشكيل فريقه ومن المتوقع أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: رييس جيمس، كورت زوما، ثياجو سيلفا،
في خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيهو، ماوسن مونت
في الهجوم: حكيم زياش، تامي أبراهام، تيمو فيرنر
يحتل تشليسي المركز السابع برصيد 12 نقطة حتى الآن، فيما يتذيل شيفيلد يونايتد جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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