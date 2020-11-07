إيفرتون يتقدم بالهدف الأول أمام يونايتد

تقدم فريق إيفرتون بالهدف الأول أمام مانشستر يونايتد، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب جوديسون بارك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل بيرنارد الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعدما أرسل بيكفورد كرة طولية روضها كالفيرت لوين عىل حدود منطقة
ويحتل إيفرتون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
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