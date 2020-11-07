بعد تفشي كورونا.. يوفنتوس يدرس عدم السماح للاعبيه بالذهاب إلى منتخبات بلادهم

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلل يدرس عدم السماح للاعبيه بالذهاب إلى معسكرات منتخباتهم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأفادت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، بأن أندريا أنيللي يدرس في الوقت الحالي مع مجلس الإدارة، قرار عدم السماح للاعبي يوفنتوس بالذهاب إلى منتخبات بلادهم، في

ظل تفشي وباء كورونا حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار أنيلي قد يتم اتخاذه، في حالة وجود بروتوكول في إيطاليا ينص على عدم سفر أي شخص خارج البلاد خلال تلك الفترة، تجنبًا لعدم انتقال العدوى له، لكن هذا ليس

موجودًا.

إيطاليا كانت قد اتخذت قرارًا منذ 3 أيام، بفرض حظر للتجول ليلًا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع فرض على الطلاب في المدارس، بالتعليم عن بعد، بالإضافة لإغلاق المتاحف ومراكز التسوق، وعدم قبول وسائل النقل العام أكثر من 50% من الركاب، من إجمالي السعة الاستيعابية.

وكان قد تعرض كريستاينو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، للإصابة بفيروس كورونا مع منتخب بلاده البرتغالي، وغاب عن فريقه لمدة 22 يومًا.