بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والعين في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاهلي والعين” في إحدى مباريات اليوم السبت 7-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي والعين” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:35 بتوقيت جرينيتش، 14:35 بتوقيت مصر، 15:35 بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

يدخل “الاهلي” مواجهة العين في أول ظهور بعد خسارة ديربي جدة امام “الاتحاد” وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “الفتح”، وبفارق نقطتين عن الوصيف “الفيصلي.

في المقابل يتطلع “العين” إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري السعودي، او على الأقل تحقيق نقطة واحدة حيث لم يتذوق الفريق طعم الفوز او التعادل منذ صعوده.

ويتذيل العين جدول ترتيب الدوري السعودي دون رصيد، وسجل 3 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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الاهلي 3-3 العين

استاد مدينة الملك سعود الرياضية

الدوري السعودي (الجولة الرابعة)

جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “أهلي جدة والعين” ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

تشكيلة أهلي جدة | ياسر المسيليم – عبد الله حسون – محمد عبده خبراني – معتز هوساوي – لوكاس ليما – لجوبومير فيجسا – نوح الموسى – صامويل أوسو – إدريس فتوحي – ميتريتا – عمر السومة.

تشكيلة العين | امين البخاري – محمد الشريمي – حسن الحربي – سيف حسين القشطة – محمد ناهيري – فيليب براداريتش – سفير تايدر – أمادو موتاري – خوان بابلو انيور – محمد فؤاد – جيترسون.

“0 بداية المباراة

“10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“13 الاهلي يسطير على الكرة ولكن دون خطورة واضحة على مرمى العين.

“14 صامويل أوسو يسقط في منطقة الجزاء بعد التحام مع الناهيري، والحكم ينتظر قرار الفار.

“16 اخيرًا الفار يتخذ القرار.. ضربة جزاء لصالح الأهلي.

“18⚽ جوووووووووووووووووول – عمر السومة يفتتح التسجيل للأهلي من علامة الجزاء، سددها قوية جدًا على يمين الحارس الذي ذهب للزاوية الاخرى.

“20 ⚽ جوووووووووووووووووول – السومة يضيف الهدف الثاني!

“20 قصة الهدف | لوكاس ليما يرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى قابلها السومة بتسديدة ارتدت من جسد المدافع داخل منطقة الست ياردات ليسددها مرة أخرى لتسكن شباك امين البخاري.

“21 هناك احتمالية لإحتساب ضربة جزاء لصالح العين بعد اعاقة من فتوحي على أمادو موتاري داخل منطقة 18.

“23 بالفعل الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح العين بعد الرجوع للفار.

“24⚽ جوووووووووووووووووول – الجزائري سفير تايدر يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها بنجاح في شباك المسيليم.

“30 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

“39⚽ جوووووووووووووووووول – السومة يسجل الهاتريك..

“39 قصة الهدف | ميتريتا فشل في ترويض كرة طولية في قلب دفاع العين لتصل إلى عمر السومة الذي أطلق تسديدة صاورخية لا تصد ولا ترد في مرمى امين البخاري.

“41 سفير تايدر كاد يسجل الهدف الثاني للعين ولكن تسديدته ارتدت من العارضة بعدما غيرت مسارها من قدم مدافع الاهلي.

“44 ⚽ جوووووووووووووووووول – حسن الحربي يقلص الفارق للعين بالهدف الثاني من ضربة رأسية من الركنية.

“45 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1⚽ جوووووووووووووووووول – التعادل لفريق العين عن طريق اللاعب أمادو موتاري!

“45+4 ميتريتا يضيع فرصة خطيرة جدًا كانت سانحة للتسجيل.

“45+5 صافرة نهاية الشوط الأول الممتع بين الاهلي والعين بالتعادل الايجابي (3-3).

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