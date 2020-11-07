الامارات | محمد صلاح يدافع بشدة عن زميله في ليفربول.. ويستهجن دعوات استبداله

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدافع بشدة عن زميله في ليفربول.. ويستهجن دعوات استبداله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انبرى نجم وهداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح للدفاع بشدة عن زميله، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، خاصة بعد الانتقادات العديدة التي طالت اللاعب في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه وغياب أهداف، وكذلك في ظل تألق الوافد الجديد، البرتغالي جوتا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح استهجن الدعوات لاستبدال فيرمينيو، وجعله على الدكة، وقال إن النجم البرازيلي عنصر هام للغاية في هجوم ليفربول، ولا يمكن الاستغناء عنه، أو تحويله إلى الدكة، على الرغم من قلة أهدافه.

يذكر أنه منذ مجيء جوتا، سجل ستة أهداف، منها هاتريك ضد فريق أتالانتا الإيطالي قبل أيام في دوري الأبطال، بينما في المقابل، ومنذ بداية الموسم لم يسجل فيرمينيو إلا هدفا واحدا فقط.

وحين سئل صلاح عن "من يفضل أن يبدأ أساسيا في لقاء القمة بالدوري الانجليزي غدا أمام مان سيتي، فيرمينيو أم جوتا؟"، قال إن الأمر عائد إلى المدرب يورغن كلوب، ولا يملك التدخل في الاختيارات، لكنه يرى أن فيرمينو مهم للغاية بالنسبة للفريق.

وتابع: لا يمكن أن ننسى ماذا قدمه فيرمينيو للفريق، ولا يعقل أن ندعو بإجلاسه على الدكة فقط لأن أهدافه تراجعت، لقد أعطى الكثير للفريق، وصنع الكثير من الأهداف والفرص لسنوات طويلة، ومايزال قادرا على العطاء".

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