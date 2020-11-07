الامارات | الكويتي حسين المسلم رئيساً للاتحاد الاسيوي للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتي حسين المسلم رئيساً للاتحاد الاسيوي للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الكويتي حسين المسلم برئاسة الاتحاد الآسيوي للسباحة خلال انتخابات دورة 2020-2024، والتي جرت اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بحضور 43 اتحاداً محلياً. ومثل الإمارات في الانتخابات، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة خليفة الكعبي، حيث تم اختيار مجلس إدارة جديد، كما تم ترشيح المسلم ليكون رئيساً للاتحاد الدولي للسباحة خلال الانتخابات التي ستجرى في يونيو من العام المقبل. وشهدت الانتخابات كذلك فوز العماني طه الكشري، ذو يونج (الصين)، اندري كياكوف (كازاخستان)، ديتشي (اليابان)، فيندرا هانوره (الهند) بعضوية المجلس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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