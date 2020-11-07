الامارات | إصابة نجمَي ريال مدريد كاسيميرو وهازارد بفيروس "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجمَي ريال مدريد كاسيميرو وهازارد بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، إصابة كاسيميرو وإيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".
وذكر ريال مدريد في بيان رسمي، نشره اليوم، بموقعه على الإنترنت، أن الفحوص التي أجريت، صباح أمس الجمعة، كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد، وأكدت إصابتهما بالعدوى.
وأضاف ريال مدريد، في البيان، أن جميع اللاعبين الآخرين، وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين، جاءت نتائج فحوصهم، التي أجريت أمس، سلبية.
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