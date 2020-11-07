شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي لـ«المصري اليوم»: «سحب شارة قيادة مصر أمر يمس الكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أحمد فتحي، المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز قادمًا من الأهلي، استيائه الشديد بشأن تفجير أزمة شارة قيادة المنتخب في الوقت الحالى، رغم أنها أزمة قديمة، موضحًا أن تصريحاته الأخيرة كانت على أحداث سابقة مع المنتخب.

وقال «فتحي»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أنا رويت قصة قديمة حدثت خلال المعسكر الماضي ولم أكن أعلم أنها ستجدد الأزمة، خصوصًا وأنني خارج المعسكر حاليًا».

وأكد «فتحي» أنه استشهد بمحمد أبوتريكة في أزمة الشارة، لافتًا: «لو كان في نفس موقفي لرفض سحب الشارة لأنه أمر يمس الكرامة، خصوصًا وأنك لم تقصر أو تدخل في أزمة تستحق ذلك».

وتابع أن رفضه كان طبيعيًا مشددًا على أن هذا حقه ولن يتنازل عنه، ولا يعلم إذا كان عدم استدعائه للمنتخب هذه المرة للسبب نفسه أم لا.