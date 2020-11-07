شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر في الإسكندرية 24 نوفمبر استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على دخول لاعبيه معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية، يوم 24 من نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 من نوفمبر الجاري، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وطلب «باتشيكو»، من جهازه المعاون، منع التواجد الإعلامي داخل المعسكر، لإضفاء المزيد من السرية على الخطة والتشكيل اللذان سيخوض بهما اللقاء.