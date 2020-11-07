شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر في الإسكندرية 24 نوفمبر استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على دخول لاعبيه معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية، يوم 24 من نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلي.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، يوم 27 من نوفمبر الجاري، في نهائي دوري رابطة الأبطال الافريقي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وطلب «باتشيكو»، من جهازه المعاون، منع التواجد الإعلامي داخل المعسكر، لإضفاء المزيد من السرية على الخطة والتشكيل اللذان سيخوض بهما اللقاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعسكر في الإسكندرية 24 نوفمبر استعدادًا لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.