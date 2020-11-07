شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوضح موقفه من الحصول على شارة قيادة الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي في حوار مع شبكة «بي إن سبورتس»: «حمل شارة الفريق شرف كبير، ولكنني لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة المنتخب، ولكن لا أعرف ترتيبي».

وأضاف مازحًا: «شارة المنتخب هتشيّلني الليلة أكتر».

وتابع: «لقد انضممت للمنتخب مع عبدالله السعيد وأحمد فتحي منذ بلوغي 19 عامًا، ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة، لا أريد التسبب في مشاكل، فأنا الآن ضمن قادة المنتخب».