شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوضح موقفه من الحصول على شارة قيادة الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي في حوار مع شبكة «بي إن سبورتس»: «حمل شارة الفريق شرف كبير، ولكنني لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة المنتخب، ولكن لا أعرف ترتيبي».
وأضاف مازحًا: «شارة المنتخب هتشيّلني الليلة أكتر».
وتابع: «لقد انضممت للمنتخب مع عبدالله السعيد وأحمد فتحي منذ بلوغي 19 عامًا، ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة، لا أريد التسبب في مشاكل، فأنا الآن ضمن قادة المنتخب».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يوضح موقفه من الحصول على شارة قيادة الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.