شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوتريكة يوجه رسالة صوتية لمهنئيه في عيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة صوتية لكل من وجه له التهنئة بعيد ميلانده، الذي يحتفل به اليوم السبت.
وقال «أبوتريكة»، في رسالة صوتية نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: «شكرًًا لكل واحد بعت رسالة أو بعت تهنئة أو بعت رسمة أو بعت صورة، شكرًا بجد وكل سنة وأنتم طيبين».
وأضاف: «ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجميع ويحقق أماني الجميع، كل سنة وأنتم طيبين، ألف شكر».
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