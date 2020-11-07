شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لريال مدريد.. إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة نجميه كاسيميرو وإيدن هازارد بفيروس كورونا، بعدما جاءت عيناتهما إيجابية في الفحوصات التي أجريت، أمس الجمعة، على الفريق استعدادًا لمواجهة فالنسيا.
ويواجه نادي ريال مدريد نظيره فالنسيا، غدًا الأحد، في إطار الدوري الإسباني، فيما أكد النادي أن بقية لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني جميعًا جاءت نتائجهم سلبية خلال الفحص نفسه.
وأوضح النادي أن فحوصات أخرى تمت صباح اليوم وأثبتت إصابة الثنائي كاسيميرو وهازارد بالفيروس، كما جاءت نتيجتها سلبية لبقية الفريق.
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