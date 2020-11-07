انطلاق بطولة البراعم والناشئين في الملاكمة لأندية المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

تنطلق اليوم السبت ،فعاليات بطولة الملاكمة في فئتي البراعم والناشئين لأندية المحافظات المحررة التي ينظمها الاتحاد العام للملاكمة خلال الفترة من 7 وحتى 10 نوفمبر الجاري بدعم صندوق رعاية النشء والشباب.



وقال رئيس الاتحاد العام للملاكمة رائد علي نعمان، إن الفرق المشاركة في البطولة و عددها ثماني فرق من أربع محافظات هي عدن أندية شمسان والتلال والجلاء والميناء ، ومن حضرموت الساحل و الوادي ناديي الشعب و الأحقاف ، ومن مأرب نادي سبأ وفريق يمثل محافظة لحج ، يتنافسون في فئة البراعم على وزني ( 42 كجم ) و ( 40 كجم ) ، فيما تتنافس فئة الناشئين على أوزان ( 48 كجم ، 50 كجم ، 52 كجم ، 54 كجم ، 57 كجم ، 60 كجم .

وأشار الى أن فعاليات هذه البطولة ستبدأ في يومها الأول بإجراء عملية الوزن وتوزيع اللاعبين ، ثم عقد الاجتماع الفني لمندوبي الفرق المشاركة لتحديد نظام البطولة ومناقشة اللوائح والقوانين الخاصة بها.