شكرا لقرائتكم اعرف موعد وصول البرازيل وكوريا الجنوبية لمواجهة المنتخب الأولمبي وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن وصول الفوج الاول من بعثة منتخب البرازيل الاوليمبي استعدادا لمواجهة نظيره المصري يوم 17 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021 ، وقال العطار لـ" اليوم السابع " أن باقي بعثة منتخب البرازيل ستصل القاهرة يومي الأحد والإثنين المقبلين قادمة من أوربا وبكامل نجوم المنتخب البرازيلي وعلي رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني ، بينما ستصل بعثة منتخب كوريا الجنوبية بطل اسيا للقاهرة يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المنتخب الاولمبي المصري يوم ١٢ نوفمبر الجاري .

تابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان هناك ترتيبات وتجهيزات علي اعلي مستوي تتم حاليا علي قدم وساق لاستقبال بعثة المنتخبين لاسيما وأن هذه المرة هي الاولي التي تستضيف فيها مصر المنتخب البرازيلي في القاهرة في مباراة ودية وستكون مصر محط أنظار العالم كله يوم 17 نوفمبر الجاري وتسعي اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لظهور هذا الحدث بشكل مبهر يعكس قيمة مصر وقدرتها التنظيمية الفاءقة في المناسبات والأحداث الكبيرة .