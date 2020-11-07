شكرا لقرائتكم الأهلي يتابع إجراءات وصول بدر بانون إلى القاهرة للإعلان عن الصفقة رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع مسئولو النادي الأهلي مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي إجراءات وصوله للقاهرة الأربعاء المقبل من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي الرجاء أو مع اللاعب على مدار الأيام الماضية ، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الاهلي والرجاء واللاعب وأنتهت الصفقة مقابل حصول النادي المغربي على مليوني دولار فيما سيحصل بدر علي 900 ألف دولار في الموسم تزيد مائة ألف دولار عن كل موسم.

على صعيد متصل، طلب نادي الرجاء من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار ) دُفعة واحدة وهو ما يبحثه الأهلي حالياً خاصة وأن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى النادي الأهلي الصفقة بصفة رسمية.