شكرا لقرائتكم قمة الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا مهددة بالتأجيل .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري خطر التأجيل للمرة الثانية بسبب "نوّة المكنسة" التى تضرب الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر من كل عام تقريباً ، ويخشى كثيرون من تزامن هذه النوّة الشديدة مع موعد نهائي أفريقيا الذي كان مُقرراً لها أمس ، الجمعة، الموافق 6 نوفمبر لكن تم تأجيله ليوم 27 الجاري.

خطر تأجيل نهائي أفريقيا بات يتسرّب للكثيرون في الشارع الكروي المصري والأفريقي خاصة أن "نوّة المكسنة" تشهد سقوط أمطارغزيرة تصل لحد السيول في الأسكندرية وتؤدي إلى شلل تام في المحافظة الساحلية وقد يُعيد للأذهان "قمة الطين" التى جمعت الأهلي والزمالك يوم 30 مارس 2019 ببرج العرب في الدوري والتى أنتهت بالتعادل السلبي وكانت واحدة من أسوأ مباريات القمة في التاريخ.

مخاطر تأجيل النهائي الإفريقي بسبب الأمطار و"نوّة المكسنة" جعل كثيرون يُطالبون الجهات المسئولو وإتحاد الكرة بمخاطبة نظيره الافريقي والتنسيق مع الجهات المسئولة لنقل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك لأحدى ملاعب القاهرة بدلاً من الأسكندرية أو أية مدينة ساحلية خاصة وأن تأجيل اللقاء سيكون صعباً بسبب البطولة الافريقية الجديدة التى كان مُقرراً إنطلاقها 21 نوفمبر الجاري وتم التأجيل بسبب الموعد الجديد للنهائي الأفريقي.

وتعاني الإسكندرية من أمطار غزيرة منذ أيام مع توقعات من جانب خبراء الأرصاد بمواصلة الأمور سوءاً على صعيد الطقس والأمطار خلال الفترة المقبلة وتحديداً الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر وهو ما يُهدد النهائي الافريقي لذا فأن الوضع يحتاج دراسة شاملة ومُبكرة من الأن حتى لا تتسبب الظروف المناخية في تأجيل النهائي الافريقي.

وتشهد الساعات الحالية حالة من الترقب بشأن النهائي الافريقي المُرتقب الذي يرغب الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في خروجه بأفضل شكل كما ترغب الجهات المصرية في تنظيم الحدث بصورة جيدة تتناسب مع النجاحات الأخيرة لأكثر من حدث رياضي تمت إقامته في مصر كأمم أفريقيا للكبار 2019 وتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.