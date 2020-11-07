شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يوضح حقيقة مفاوضات صالح جمعة .. ويكشف عن 7 صفقات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن خطة التعاقدات المرتقبة لقلعة الدراويش فى الميركاتو الجارى بعد ضم أكثر من صفقة وذلك استعداداً للموسم الجديد، وقال وحيد فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت:اتفقنا على ضم 7 صفقات جديدة تحقق احتياجات الإسماعيلى فى كل المراكز ويتبقى فيها الرتوش الأخيرة، ولن نتنازل عن أى لاعب أساسى بل نسعى لتجهيز الأساسى وبديله، والإسماعيلي سيكون مختلف الموسم المقبل.

وأضاف: كان هناك مفاوضات مع عامر عامر وحراس مرمى آخرين، ولكنها لم تنتهى حتى اللحظة هناك رتوش أخيرة مع إدارة فريقه، وإن كان الأمر قد انتهى بالاتفاق مع عامر وحتى اللاعب نشر ذلك على صفحته عبر فيس بوك.

واصل: مع احترامى لصالح جمعة، تم الزج باسم الإسماعيلى فى هذه الصفقة دون وجود صحة لذلك ولم نتواصل مع اللاعب أو الأهلى.

وعن أحمد مصطفى أحدث صفقات الدراويش والذى تقدم ضده المقاولون العرب بشكوى بعد التوقيع لناديين، قال وحيد: أحمد مصطفى أكد لنا أنه حر ولم يوقع لنادى أخر، ولم يطلب منا الدخول فى أزمته مع المقاولون وإذا كانت هناك مشكلة ستحل بين الطرفين، ونحترم نادى المقاولون وتربطنا بهم علاقات قوية ولن نقف فى يوم أمام بعض على أى لاعب.

واختتم: هناك مفاوضات مع عدد من المهاجمين، وفخر الدين بن يوسف محبوب لدى الجماهير، ولجنة التعاقدات ستحدد احتياجات النادى وتختار القرار الأصوب.