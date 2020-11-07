شكرا لقرائتكم المقاولون يضم هيثم الجويني مهاجم الترجى التونسى فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى المقاولون العرب على توقيع التونسى هيثم الجوينى مهاجم فريق الترجى السابق، فى صفقة انتقال حر، ليكون ثالث الصفقات الصيفية لذئاب الجبل بعد الإعلان الرسمى عن ضم كل من أحمد دوودا والتونسى وسيم النغموشى، فى الوقت الذى اتفق فيه مسئولو ذئاب الجبل مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك السابق عى ضمه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق بعناصر الخبرات من أجل المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.

فى سايق آخر، وافق مسئولو المقاولون العرب على إعارة عبد الوهاب إسماعيل ظهير أيسر الفريق إلى نادى أسوان لمدة موسم، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها وشهدت تألق أكثر من لاعب لم يكونوا معروفين.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.