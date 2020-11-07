8 انتصارات تلخص مشوار الزمالك بدورى أبطال أفريقيا قبل نهائى القرن.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع نادى الزمالك شوطاً كبيراً من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع فرسان ميت عقبة بالنادى الأهلى فى قمة الكرة المصرة والأفريقية 27 نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقى محطات مثيرة تضمنت 8 انتصارات بداية من الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الدور النهائى. *الدور التمهيدي *الدور التمهيدي ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك. الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى. تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 فى المجموع. *الدور الأول *الدور الأول جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك. الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى. تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 فى المجموع. *مرحلة المجموعات *مرحلة المجموعات مازيمبى 3-0 الزمالك. الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الأنجولى. زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك. الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى. الزمالك 0-0 مازيمبى. بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك. احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4. *الدور ربع النهائي *الدور ربع النهائي الزمالك 3-1 الترجى التونسى. الترجى 1-0 الزمالك. تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع. *الدور نصف النهائى. الزمالك 1 ـ 0 الرجاء. الزمالك 3 ـ 1 الرجاء. تأهل الزمالك إلى النهائى بمجموع المباراتين بنتيجة 4/1.

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