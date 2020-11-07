الأهلي يرفض مناقشة الاستغناء عن قفشة والشحات لصن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مناقشة طلب نادي صن داونز الجنوب افريقي، الخاص بالاستغناء عن الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة للفريق الجنوب افريقي في صفقة شراء الأهلي للأورجوياني سيرينو نجم هجوم صن داونز.
وأكد مسئولو الأهلي لوسيط الصفقة أن فكرة الاستغناء عن خدمات قفشة والشحات غير مطروحة للنقاش من الأساس، مفضلين انهاء الصفقة بمقابل مادي فقط، دون الاستغناء أو إعارة أي لاعبين من الأهلي للفريق الجنوب افريقي.
وعادت مفاوضات الأهلى مع سيرينو لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء، حيث تكثف إدارة النادى مفاوضاتها مع صن داونز للاستغناء عن اللاعب مع تناثر تقارير إعلامية فى جنوب أفريقيا تُشير إلى أن الأهلى إقترب من الحصول على اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، في الوقت الذي سيكون التعاقد معه على حساب السنغالي اليو بادجي والذي خرج بشكل كامل من حسابات موسيماني في الأهلي.
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