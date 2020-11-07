شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع إجراءات وصول بدر بانون إلى القاهرة الأربعاء لإعلان الصفقة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع مسئولو النادي الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى، إجراءات وصوله إلى القاهرة الأربعاء المقبل للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي الرجاء أو مع اللاعب على مدار الأيام الماضية، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلي والرجاء واللاعب وانتهت الصفقة مقابل حصول النادى المغربي على مليونى دولار، فيما سيحصل بدر على 900 ألف دولار فى الموسم، تزيد مائة ألف دولار عن كل موسم.

على صعيد متصل، طلب نادى الرجاء من نظيره الأهلي تسديد قيمة صفقة بدر بانون مدافع الأول "كاش"، وقال مصدر فى القلعة الحمراء، إن المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية بين الأهلي والنادي المغربي بشأن ضم الأول مدافع الأخير بدر بانون شهدت مُطالبة النادي المغربي من الأهلي تسديد قيمة الصفقة (مليوني دولار) دُفعة واحدة، وهو ما يبحثه الأهلي حالياً، خاصة أن المبلغ كبير ويزيد عن الـ31 مليون جنيه.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لتسديد قيمة الصفقة للنادي المغربي بعدما إنهى النادي الأهلي الصفقة بصفة رسمية.