شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سيرينو صفقة الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف النادى الأهلى مفاوضاته خلال الفترة الأخيرة لضم جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، ويسعى مسئولو الأحمر لاستغلال العلاقة الطيبة التى تربط بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الحالى وصن دونز السابق، بمسئولى الفريق الجنوب أفريقى، لإنهاء الصفقة المنتظرة، خاصة أن سيرينو دخل حسابات الأهلى قبل فترة طويلة، إلا أن مغالاة صن داونز فى الطلبات المادية أدت إلى تأجيل الصفقة حتى إشعار آخر.

ـ ولد سيرينو فى 22 فبراير عام 1991بالأوروجواي.

ـ بدأ مشواره الاحترافى فى نادى بوليفار.

ـ انتقل إلى صن داونز الجنوب أفريقى فى 2017.

ـ شارك مع صن داونز فى 100 مباراة.

ـ سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 29 آخرين.

ـ بلغت القيمة التسويقية لصاحب الـ 29 عاماً، 675 ألف يورو.

من جانبه، بحث الخطيب مع موسيمانى تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالى آليو بادجي.

وتطرقت الجلسة لتطورات مفاوضات موسيمانى مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو للأهلى فى ظل العلاقة القوية الى تربط المدير الفنى للأهلى بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريب الفريق الجنوب أفريقى لمدة ثمانية أعوام حصد معه خلالها العديد من الأنجازات المحلية والقارية أبرزها الفوز بدورى أبطال أفريقيا عام 2016.